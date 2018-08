Äußerst ambitioniert

Anzeige

Diese Sätze von Julian Nagelsmann klingen fast schon wie eine Drohung. Erstens: „Wir sind weiter als im Vorjahr.“ Zweitens: „Ich bin auch gerne für eine Krönung. Ich würde das letzte Jahr gerne noch erfolgreicher abschließen als die anderen (Dritter und Vierter, d. Red). Dass das nicht einfach ist, weiß ich auch. Aber ich strebe immer nach dem Maximalen. Und das Maximale ist der Meistertitel.“

Mangelndes Selbstvertrauen konnte man dem Trainer-Emporkömmling noch nie vorwerfen, doch solch eine Ansage vor seiner letzten Saison bei der TSG 1899 Hoffenheim? Ist er nun vom Größenwahn getrieben, dieser 31-Jährige? Die kritischen Betrachter können ja über die TSG Hoffenheim sagen, was sie wollen, doch der Dorfklub ist in den vergangenen beiden Jahren zu einem Spitzenteam der Bundesliga erwachsen. Zwei Europapokal-Teilnahmen in Folge – das haben zuletzt nur noch Bayern, Dortmund und Leipzig geschafft.

Nagelsmann und die Seinen wetzten mit vollem Elan durch die nun zu Ende gehende Vorbereitung. In den diversen Trainingseinheiten ging es stets zur Sache. Es waren teils irres Tempo und eine enorme Wucht in den Spielformen. Und wenn nicht, funkte Julian Nagelsmann gleich laut dazwischen: „Frequenz! Mehr Frequenz!“