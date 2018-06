Anzeige

Nach einer Woche in den öden Wäldern von Watutinki war es nicht nur für Manuel Neuer und die anderen DFB-Jungs dringend Zeit für einen Tapetenwechsel. Auch die vereinigte deutsche Journalistenriege machte sich am Dienstag ab in den Süden – eine Boeing der russischen Fluggesellschaft Utair brachte uns in zwei Stunden von Moskau sicher nach Sotschi ans Schwarze Meer. Von hier ist die türkische Nordküste nur noch einen – allerdings ganz schön weiten – Steinwurf entfernt.

Fünf Tage lang dürfen wir in der auf einem früheren Sumpfgebiet aus dem Boden gestampften Urlaubsmetropole bleiben und arbeiten – bei unserer Ankunft am Dienstagabend im „Bridge Ressort“, dem laut Eigenwerbung südlichsten Hotel Russlands, gab uns eine enthemmte Kinderdisco schon einmal einen kleinen Vorgeschmack darauf, was uns bis zum Schweden-Spiel am Samstag erwartet.

Skurriles gibt es hier einiges zu entdecken: Zum Beispiel die höchste Dichte an Hüpfburgen und Kinderparadiesen, die uns bisher untergekommen ist. Oder die Frau am Fahrradverleih, die an ihre – nicht anwesende – Kollegin verweist, weil sie nur für die Vermietung von Ski-Utensilien zuständig ist. Das Image als Winter-Olympiastadt 2014 will verständlicherweise verteidigt werden, aber: Morgens um 10 Uhr zeigt das Thermometer hier bereits locker 30 Grad, und die letzten Fitzel Weißes oben auf den nahegelegenen Bergen des Kaukasus reichen noch nicht einmal mehr für eine ordentliche Schneeballschlacht.