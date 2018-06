Abruptes Ende mit Warten auf die Wäsche

Anzeige

Und doch war es ein abruptes Ende unserer Zeit in Russland, die sportlich für die DFB-Elf desaströs verlief, aber für Berichterstatter dennoch sehr interessant war. Wir haben einen Einblick in eine Kultur bekommen, die uns gleichzeitig nah und doch fremd ist, und haben es sogar geschafft, den einen oder anderen Russen zum Lächeln zu bringen. Harte Schale, weicherer Kern – so haben wir die Gastgeber wahrgenommen. Aber alleine das gegenseitige unvoreingenommene Kennenlernen ist in diesen schwierigen Zeiten, in denen ruchlose Politiker in Ost und West die Menschen wieder gegeneinander aufwiegeln wollen, ein Schritt in die richtige Richtung. Das Turnier selbst war gut organisiert, selbst die Präsenz von Sicherheitskräften war nicht übertrieben oder gar beklemmend, was im Vorfeld zu befürchten war.

Das Arbeiten sehr angenehm machten auch viele nette Kollegen, mit denen wir in den vergangenen beiden Wochen gefachsimpelt, Uber-Taxis bestellt, gelacht und gemeinsam das Land erkundet haben.

Ein Dank geht an die „Grupo Watutinki“ mit Guido aus Bonn, Marco aus Stuttgart, Jan aus Frankfurt, Rene aus Freiburg, Philipp und Christof aus München, Jörn aus Berlin, Mattes aus Hamburg und Daniel aus Hagen – alles Top-Typen. Und auch an die wunderbare Frau zuhause, ohne die alles viel grauer wäre und die ich jetzt viel früher als gedacht wiedersehe.

Und dann haben natürlich noch die Kollegen im Redaktionsbüro in Mannheim ein Dankeschön verdient, die die entscheidenden Steine im Hintergrund geklopft haben.

Es wird langsam eng zwischen den Zeilen, wir können und wollen hier nicht mehr bleiben. In diesem Sinne: Bis zum nächsten Mal vielleicht! Alexander Müller

