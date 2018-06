Alle afrikanischen Teams ausgeschieden

Anzeige

Samara.Nach dem endgültigen K.o. für Afrikas Fußball bei der WM in Russland sanken Senegals Spieler völlig konsterniert auf den Rasen der Samara-Arena. Nur wegen zweier Gelber Karten mehr und des im Vergleich zu Japan dadurch schlechteren Abschneidens in der Fairplay-Wertung verpassten die Löwen von Teranga den Sprung ins Achtelfinale. Sie schieden als letztes afrikanisches Team aus. Vor dem Senegal waren bereits Tunesien, Marokko, Ägypten und Nigeria in der Gruppenphase gescheitert.

Die Kolumbianer feierten dagegen mit ihren rund 20 000 lautstarken Fans und Fußball-Legende Carlos Valderrama auf der Tribüne gestern den glücklichen 1:0 (0:0)-Sieg, durch den sich die Südamerikaner sogar noch Platz eins in der Gruppe H sicherten. Sie treffen nun auf England oder Belgien.

Strafstoß zurückgenommen

Vor 41 970 Zuschauern erzielte Yerry Mina in der 74. Minute den Siegtreffer für Kolumbien. „Es war kompliziert, die Senegalesen waren unglaublich schnell“, sagte er. „Meinen Treffer widme ich meiner Familie, meinen Freunden, den Fans und ganz Kolumbien.“ Die Südamerikaner mussten früh ohne den verletzten James Rodriguez auskommen.