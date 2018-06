Alle Last auf Messis Schultern

Anzeige

Er, der Weltmeister von 1986, trug einen Pullover mit dem Logo der Heim-WM 1978. Messi will Argentinien 40 Jahre später eigentlich den dritten Titel schenken. Nach diesem Auftakt und dem 2:0 des kommenden Gegner Kroatien gegen Nigeria stehen Messi und seine Mitspieler aber bereits gehörig unter Druck, um nicht wie 2002 sogar nach der Gruppenphase abreisen zu müssen. Das Gruppenfinale steigt am 26. Juni – am 24. Juni wird Messi 31 Jahre alt. Japan und Südkorea 2002 war das letzte Turnier ohne Messi, Russland könnte vielleicht das letzte mit ihm sein.

„Es herrscht Frust bei uns“, gab Trainer Jorge Samapaoli nach dem Auftakt zu. Im zwölften Spiel unter seiner Führung bot der 58-Jährige die zwölfte Startaufstellung auf, alles nach eigenen Worten auf Messi ausgerichtet. Doch selbst der 1,70 Meter große Weltklassespieler scheint einer Aufgabe wie dieser alleine nicht gewachsen zu sein.

Schwächen in der Viererkette

Seine Mitspieler passten sich meist artig den Ball zu und schienen darauf zu warten, bis Messi an der Reihe war und eine seiner genialen Ideen hatte. 72 Prozent Ballbesitz, 718 Pässe (Island: 189) – diesmal am ehesten ein Beleg für die Ineffektivität der Argentinier in der Offensive und Zeugnis für die Schwäche in der Defensive. Beim Ausgleich von Finnbogason – und nicht nur da – offenbarte die Viererabwehrkette vor dem 36 Jahre alten WM-Debütanten Wilfredo Caballero die befürchteten Schwächen. Beim Training am Sonntag musste Messi nicht ran, nur die Ersatzspieler kamen auf den Platz im WM-Camp der Argentinier in Bronnitsy.

Fußball-Zwerg Island hat dagegen nach dem Coup schon das nächste Fest im Sinn. „Wartet mal ab, wie wir feiern, wenn wir mal ein Spiel gewinnen“, kündigte Trainer Heimir Hallgrímsson nach dem beeindruckenden Punktgewinn der frechen Wikinger an. „Wir erleben die besten Momente in Islands Fußball-Historie“, sagte Finnbogason, der Islands erstes Tor bei der WM-Premiere erzielte. „Das ist der großartigste Moment in meiner Karriere. Wir schreiben hier Geschichte und das Tor ist das Sahnehäubchen“, berichtete der völlig euphorisierte Augsburger, der vor allem wegen seiner Qualitäten bei der Abwehrarbeit gegen den Ball aufgeboten wurde. „Er hat getroffen, also können wir nicht so falsch gelegen haben“, rechtfertigte der Trainer, dessen Matchplan gegen den hohen Favoriten ideal aufging. Nun hoffen die Insel-Kicker vor dem zweiten Spiel gegen Nigeria auf einen erneuten Vorrunden-Coup. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.06.2018