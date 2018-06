Alle wissen es, vor allem besser

Anzeige

In den Wettlisten tauchen überraschende und altbekannte Namen auf. Bei einem Anbieter steht Jürgen Klinsmann mit 6 Euro, Matthias Sammer mit 7,50 Euro, Lothar Matthäus mit 101 Euro. Das heißt: Würde Matthäus am 6. September auf der Bank gegen Frankreich sitzen, bekämen Sie – würden Sie auf Matthäus einen Euro setzen – genau 101 davon zurück. Julian Nagelsmann, der Noch-Hoffenheimer, wird übrigens bei zwei Anbietern mit 25 Euro geführt. Ansonsten sind in den Mitteilungen der Anbieter solche Namen wie die von Miroslav Klose, Stefan Kuntz, Arsene Wenger, Jürgen Klopp oder Louis van Gaal zu lesen. Mit Verlaub: Ich setzte ganz klar auf Jogi Löw am 6. September und danach.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.06.2018