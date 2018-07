Als Favorit nach Moskau

Anzeige

Die Franzosen stellen das kompletteste Team dieses Turniers – und sie gehen als Favorit in das Finale von Moskau. Fast im Vorbeigehen hat Deschamps’ Ensemble zudem eine Debatte befriedet, die auch in unserem Nachbarland immer wieder geführt wird: Über die Abstammung von Pogba, Mbappé oder Umtiti spricht in Frankreich zurzeit niemand mehr. Das ist in Deutschland beim Fall Özil gerade leider ein wenig anders.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.07.2018