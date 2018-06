Alte Narben brechen wieder auf

Anzeige

Die Serben vermuten ein Komplott: Videoaufnahmen würden belegen, „dass wir in diesem Match schweren Schaden erlitten haben“. Nach Ansicht der Serben hatte Brych dem Team in der 66. Minute bei einem Zweikampf von Aleksandar Mitrovic mit Stephan Lichtsteiner und Fabian Schär zu Unrecht einen Elfmeter verweigert. Zu einer Überprüfung durch das Team um die Video-Assistenten Felix Zwayer und Bastian Dankert kam es nicht, weil keine klare Fehlentscheidung vorlag.

Schwere Vorwürfe erhob Serbiens Verbandschef Slavisa Kokeza. In einem BBC-Interview sprach er davon, man sei „Opfer eines brutalen Raubüberfalles“ geworden. Der FIFA warf er vor, die Ungerechtigkeiten gegen Serbien seien von Offiziellen „direkt“ gesteuert. Den Doppeladler-Jubel von Xhaka und Shaqiri bezeichnete er als „skandalös und beschämend“.

In der Schweiz löste der Torjubel wegen der politischen Dimension ebenfalls Debatten aus. Nachdem sich der Schweizer Verband (SFV) hinter seine Spieler gestellt hatte, nahmen auch Politiker die beiden Ex-Bundesligaprofis in Schutz. Xhaka und Shaqiri hatten ihre Gesten mit ihren großen Emotionen begründet. Xhaka, dessen Vater in den 80er Jahren bei Protesten im Kosovo gegen die Zentralregierung festgenommen worden war und drei Jahre in einem serbischen Gefängnis saß, erläuterte: „Für mich war es ein ganz spezielles Spiel. Tausende Leute, Familie aus der Schweiz, aus Albanien, aus dem Kosovo haben zugesehen.“ Der Jubel sei keine Botschaft an den Gegner gewesen: „Das waren Emotionen pur!“

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.06.2018