Angespannte Stimmung

Kasan.Der Kapitän ist verletzt, der Rechtsverteidiger das Opfer einer „Hexenjagd“ und Starspieler Heung-Min Son droht der Einzug zum Militärdienst. Die Stimmung bei Deutschlands letztem Gruppengegner Südkorea ist vor dem entscheidenden WM-Spiel gegen Deutschland mehr als angespannt. Dennoch glaubt Nationaltrainer Tae-Yong Shin an die Außenseiterchance seiner Mannschaft: „So wie Mexiko Deutschland geschlagen hat, gibt es kein Gesetz, das besagen würde, dass wir das nicht auch schaffen können“, sagte er gestern Abend in Kasan.

Gegen den Weltmeister geht es um die Ehre, um die minimale Chance aufs Weiterkommen und für den früheren Bundesliga-Spieler Son vielleicht sogar um seine Karriere. Das Gesetz in Südkorea besagt, dass der mindestens 21-monatige Militärdienst nur bis zum 27. Lebensjahr aufgeschoben werden kann. Am 8. Juli wird Son 26 und hat ihn bisher nicht geleistet, weil er von 2008 bis 2015 in Deutschland für den Hamburger SV und Bayer Leverkusen spielte. Und Ausnahmen gewährt die Regierung nur bei sportlichen Ausnahme-Erfolgen.

Ob die WM Son den Militärdienst ersparen kann, ist aber offen. Vorgesehen sei die Ausnahmeregel nicht einmal beim WM-Sieg, teilte der Verband KFA mit: „Es sei denn, es gibt eine entsprechende Weisung des Präsidenten.“ Dieser, Moon Jae In, ist zumindest Son-Fan und lobte nach dem Stadion-Besuch beim 1:2 gegen Mexiko das „Weltklasse-Tor“ des Stürmers von Tottenham Hotspur. 2002 wurde der damals für Manchester United spielende Ji-Sung Park nach dem Halbfinal-Einzug bei der WM 2002 von der Pflicht befreit.