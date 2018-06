Ankunft der Feier-Verrückten

Anzeige

Sie haben sich grün-gelbe Ohrenmützen mitgebracht, die wohl irgendwie sibirisch aussehen sollen. Die trinkfreudigen Australier, die in der Größenordnung einer Kleinstadt unser Hotel Salut eingenommen haben, machen ihrem legendären Ruf als eines der weltweit führenden Party-Völker alle Ehre. „The Green And Gold Army“ nennt sich die Fan-Organisation, die in Moskau ihr Hauptquartier bezogen hat.

Ein paar Tage mussten die „Aussies“ ausharren, bis sie Mitstreiter auf Augenhöhe fanden, die es mit ihnen in Sachen Feierlaune aufnehmen können. Die saudischen Fans taugten dazu aus bekannten Gründen nur bedingt, auch die Chinesen, die mit mehreren täglichen Busladungen das Hotel zu einer Zweigstelle des Pekinger Hauptbahnhofs machen, gehören in der Regel zu den weniger exaltierten Vertretern, wenn es ums Feiern geht.

Doch seit Donnerstag sind unsere australischen Freunde nicht mehr allein. Die Mexikaner haben Trompeten, ihren eigenen Tabasco für die richtige Schärfe des Frühstücks und darüber hinaus jede Menge Durst mitgebracht. Schon nachmittags starten die heißblütigen Lateinamerikaner eine Polonaise durch die Hotel-Lobby, die von einer ziemlich fulminanten Live-Band angetrieben wird.