Aromen wollen sich entfalten

Handwerk zum Naschen: Andreas Bellem ist seit 1991 Konditormeister. © Wieser

Schokolade mit allen Sinnen genießen: So empfiehlt es Andreas Bellem. Der Konditormeister betreibt gemeinsam mit seiner Frau in Sinsheim und Heilbronn „Chocolaterie und Kaffeehaus Excellent“. Klar: Schon der Geruch soll Lust machen – und das „Knackgeräusch“ den Appetit anregen. Ein schöner, glatter Bruch weise auf einen hohen Kakaoanteil hin. Schokolade soll natürlich gut aussehen – und sich so anfühlen: Gute Ware hat dem Experten zufolge eine glatte Oberfläche. Matter Glanz, Schlieren oder ein Grauschleier hingegen wiesen auf falsche Produktion oder Lagerung hin, etwa auf zu kalte oder warme Temperaturen. Die Annahme, dass Schokolade in den Kühlschrank gehört, hält sich hartnäckig. Durch die Feuchtigkeit kann sich jedoch Zucker herauslösen und einen Weißschleier bilden.

Verpackung frühzeitig öffnen

Am besten schmeckt Schokolade bei Zimmertemperatur, weiß Bellem. Schon zwei bis drei Stunden vor dem Verzehr sollte sie bei 20 bis 23 Grad gelagert sein: „Und es lohnt, die Verpackung schon vorher zu entfernen, damit sie ihre Aromen entfalten kann.“ Denn bis zu 1000 von ihnen stecken in der Kakaobohne, erklärt Bellem: Nuss und Karamell ließen sich häufig herausschmecken, auch Vanille oder Beerentöne. Dafür sollten Genießer die Schokolade langsam im Mund zergehen lassen und mit der Zunge verteilen.

Ein Kaffee passt gut zur süßen Spezialität. Aber auch Wein, weiß der Profi: Je höher der Kakaoanteil, desto kräftiger und trockener darf der Rotwein sein. Zu einer süßeren Vollmilchschokolade empfiehlt er eher einen lieblichen Tropfen. „Eine schöne Zartbitter-Schokolade mit Meersalz oder Orange passt außerdem gut zu Whisky.“ Nach wie vor stünden Zartbitter-Versionen mit Chili oder Meersalz bei Kunden hoch im Kurs. „Es gibt natürlich auch exotischere Varianten, etwa mit Kräutern oder sogar mit Bergkäse.“ Das sei ihm persönlich zwar etwas zu ausgefallen – aber es harmoniere schon, so der Konditormeister.

Ein wichtiges Merkmal guter Schokolade: „Sie enthält allein Kakaobutter – keine Fremdfette.“

