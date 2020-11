Atomexperte ermordet

Teheran.Im Iran ist ein hochrangiger Atomphysiker und Raketenspezialist einem Mordanschlag zum Opfer gefallen. Der 63 Jahre alte Mohsen Fachrisadeh (Bild) wurde am Freitag nach Angaben der Regierung in seinem Auto angeschossen und schwer verletzt. Kurz darauf sei er in einem Krankenhaus gestorben. Das iranische Verteidigungsministerium sprach bei Bekanntgabe der Nachricht von einem „Märtyrertod“. Außenminister Dschawad Sarif berichtete von „ernstzunehmenden Hinweisen“ auf eine Beteiligung Israels. Zunächst blieb jedoch unklar, wer hinter dem Anschlag steckt. Medienberichten zufolge wurde Fachrisadeh in einem Vorort von Teheran erschossen. Behörden zufolge wurden auch mehrere Angreifer getötet. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.11.2020