Auch „La Roja“ benötigt dringend den Umbruch

Moskau.Die Zukunft von Trainer Fernando Hierro ungewiss, der Glanz der goldenen Generation längst verblasst und der Russland-Trip eine einzige Enttäuschung. Acht Jahre nach dem WM-Triumph von Südafrika steht Spaniens Nationalteam wie der Fußball-Weltmeister von 2014 aus Deutschland vor einem tiefen Einschnitt. Schweigend gingen die Spieler um Andrés Iniesta gestern in Krasnodar zum Flughafen. Kein einziger Fan, nur ein paar Polizisten und drei Kamerateams standen am internationalen Terminal, als der Mannschaftsbus – mit der Aufschrift: „Gemeinsam sind wir unschlagbar“ – vorfuhr.

Die Selección hinterlasse „ähnliche Gefühle wie nach Brasilien 2014 und Frankreich 2016“, schrieb die Zeitung „El Mundo“ nach dem Achtelfinal-Aus im Elfmeterschießen gegen Gastgeber Russland. „Spanien fällt um zehn Jahre zurück“, titelte „El País“.

Wie schon bei der EM gegen Italien verpassten Iniesta, Sergio Ramos und Co. das Viertelfinale – nach einem denkwürdigen Abend im Luschniki-Stadion von Moskau. Im Elfmeterschießen war Torhüter Igor Akinfejew der Held, nachdem Koke und Iago Aspas scheiterten. „Ein Adios zum Heulen. Spanien war vom ersten Tag an nicht wiederzuerkennen“, kritisierte das Sportblatt „Marca“. Fast nichts erinnerte in diesen 120 Minuten daran, wie die Spanier im März in Düsseldorf beim 1:1 gegen Deutschland geglänzt hatten.