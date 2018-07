Auf Gary Linekers Spuren

Anzeige

Fünf Treffer in der Gruppenphase

„Harry hat für das Wohl der Mannschaft auf den Einsatz verzichtet“, sagte Nationaltrainer Gareth Southgate. Kane ist kein streitbarer Ballkünstler wie Neymar. Kane ist auch keine Stilikone wie der portugiesische Europameister Ronaldo. Kane ist ein fleißiger Arbeiter mit ausgeprägtem Torinstinkt.

Southgate betonte im WM-Verlauf immer wieder, dass der Stürmer von Tottenham Hotspur ein absoluter Teamplayer und vorbildlicher Kapitän sei. Für seinen Club erzielte er 41 Saisontore, 30 davon in der Premier League.

Die Huldigung enthält für Kane allerdings ein kleines Aber. Denn seine Treffer erzielte er nicht gegen große Gegner, sondern vor allem in der Vorrunde gegen dankbare Gruppenrivalen. Im Halbfinale gegen Kroatien vergab er freistehend die große Gelegenheit zum möglicherweise vorentscheidenden 2:0.

Fünf seiner sechs Treffer erzielte der 24-Jährige in den ersten Gruppenspielen gegen Tunesien (2:1) und Panama (6:1). In der K.o.-Phase war er nur im Achtelfinale gegen Kolumbien erfolgreich, dort wie bei insgesamt drei seiner Treffer per Elfmeter. Im Viertelfinale, Halbfinale und Spiel um Platz drei traf er gar nicht mehr. In den Fußball-Annalen wird Harry Kane dennoch seinen festen Platz haben. dpa

