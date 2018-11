Außen kross, innen weich

Frittiert wurde schon fast alles: Bananen, Schokoriegel oder Eis. Nun gesellt sie sich hinzu: die Essiggurke. Dieser ungewöhnliche Snack kommt aus dem US-amerikanischen Süden und liegt hierzulande nun voll im Trend. Mit einem passenden Dip sind die „Fried Pickles“ (frittierte Essiggurken) ein etwas deftigerer Imbiss und eignen sich auch prima als Party-Häppchen.

Um „Fried Pickles“ zu Hause selber zu machen, benötigt man ein Glas Gewürzgurken, zwei Eier, ein bisschen Milch, eine Tasse Mehl, eine halbe Tasse Paniermehl, Frittierfett und Gewürze nach Gusto. Die Gurken zunächst mit Küchenpapier abtrocknen. Dann entweder in Scheibchen oder gleichlange Stifte schneiden. Anschließend die Eier mit Milch verquirlen. In einem zweiten Behälter das Mehl mit dem Paniermehl und den Gewürzen zu einer Panade vermengen. Fett in einer Pfanne erhitzen. Jetzt die Essiggurken erst in der Ei-Milch-Mischung, dann in der Panade wälzen und hinterher frittieren. Als Dip eignen sich Ketchup, Joghurt oder Meerrettich-Soße. Dieser Snack besteht zwar zum Großteil aus Gemüse, doch Achtung: Das Fett und die Panade können die kalorienarmen Essiggürkchen zu einem reichhaltigen Mahl werden lassen. zyl

