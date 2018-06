Brandbrief an die Fifa

Anzeige

Casablanca.Nach dem Vorrunden-Aus bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat Marokkos Verband in einem Brandbrief an Fifa-Präsident Gianni Infantino schwere Vorwürfe gegen die Referees erhoben. „Wir möchten unsere Empörung über das Unrecht zum Ausdruck bringen, das unsere Nationalmannschaft erlitten hat, nachdem schwere Schiedsrichterfehler zu ihrem vorzeitigen Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft geführt haben“, heißt es in dem gestern veröffentlichten Schreiben.

Man sei der festen Überzeugung, dass die in den Gruppenspielen gegen Portugal (0:1) und Spanien (2:2) begangenen Schiedsrichterfehler zum Ausscheiden Marokkos geführt hätten. Die Nordafrikaner, die ihre Vorwürfe mit Videos belegten, schlossen die Gruppe B mit nur einem Punkt als Tabellenletzter ab.

Hoffen auf Maßnahmen