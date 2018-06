Bundesliga lässt grüßen

Anzeige

Nischni Nowgorod.Im Duell zwischen den bisher so starken Kroaten und Dänemark am Sonntag in Nischni Nowgorod (20 Uhr/ZDF) stehen sieben Bundesliga-Spieler aus sieben verschiedenen Vereinen in den beiden Kadern. Gleich zwölf weitere haben in ihrer Karriere schon mal in Deutschland gespielt.

Klarer Favorit sind als eines von drei Teams mit neun Vorrunden-Punkten die Kroaten um Ante Rebic (Frankfurt), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Tin Jedvaj (Leverkusen) und Marko Pjaca (Schalke).

Doch auch die Dänen setzen auf geballte Bundesliga-Erfahrung. Der für 20 Millionen Euro von Bremen nach Dortmund wechselnde Thomas Delaney stand in allen drei Partien in der Startformation und ist laut Trainer Age Hareide „sehr wertvoll“. Der Leipziger Yussuf Poulsen schoss beim 1:0 gegen Peru das Siegtor. Nur der Gladbacher Profi Jannik Vestergaard hat bisher noch keine Sekunde gespielt und schiebt entsprechend Frust. Doch mit seinem Team will er trotzdem Fußball-Geschichte schreiben. „Ein Viertelfinale bei einer WM ist etwas Besonderes für uns“, sagte er. dpa