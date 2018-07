Das große Scheitern

Anzeige

Erst die Deutschen, dann Argentinien und Portugal – und nun auch seit gestern Abend Ex-Weltmeister Spanien. Diese Fußball-Weltmeisterschaft wird ähnlich wie die in Japan und Südkorea 2002 als Turnier des Favoritensterbens in die Geschichte eingehen. Denn wann war es schonmal so, dass vier hoch gehandelte Teams nach dem Achtelfinale die Heimreise antreten mussten?

Dabei schien es zunächst ein Fest des Cristiano Ronaldo zu werden. Der Portugiese in Diensten von Real Madrid hatte nach zwei Spielen vier Tore auf dem Konto – was sollte da noch schief laufen? Doch das faszinierende am Fußball bleibt, um eine Binsenweisheit zu bemühen: Erstens kommt es anders – und zweitens, als man denkt.

Nun wird diese WM eher von den Mbappés oder Modrics oder Cavanis dominiert werden. Und wer weiß: Vielleicht müssen wir uns auch noch den einen oder anderen schwer auszusprechenden russischen oder japanischen Namen merken, den wir als interessierte Fußball-Freunde bisher nicht auf unserer Liste hatten.