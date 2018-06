Das große Taktieren

Anzeige

Saransk.Der größte Urinstinkt von Leistungssportlern und Profifußballern ist das Streben nach Siegen. Eigentlich. Im sportlich eher nebensächlichen Duell zwischen England und Belgien könnte das etwas anders aussehen. Die beiden WM-Mitfavoriten haben mit jeweils sechs Punkten und 8:1-Toren das Achtelfinale erreicht. Das direkte Duell gerät zu einem Wettkampf: Wie schone ich am besten meine wichtigsten Spieler? Und vielleicht sogar: Wie kann ich am besten den Gruppensieg abschenken, ohne dass es besonders auffällt?

England und Belgien stehen vor dem Gruppenfinale heute (20 Uhr/ARD) in Kaliningrad vor einem möglicherweise skurrilen Duell. Der Sieger gewinnt die Gruppe G, aber was ist, wenn das gar keiner will? Zumindest öffentlich dürfen das die Trainer und Verantwortlichen natürlich nicht sagen. „Wir wollen jedes Fußballspiel gewinnen“, betonte Englands Trainer Gareth Southgate. Spekulationen, nach denen die qualifizierten Three Lions gegen Belgien verlieren könnten, um schwierigeren Gegnern aus dem Weg zu gehen, wies Southgate vehement zurück. „Da wagen wir uns auf dünnes Eis“, warnte er. „Für unser Land wäre eine solche Einstellung kaum möglich.“

Immerhin: Seinen Superstar Harry Kane, der auf die Torschützenkönig-Trophäe schielt, dürfte Southgate bringen. Und damit schon mehr Superstar-Power als es Roberto Martínez auf der Gegenseite plant. „Ich glaube, die Teamperspektive ist das einzige, was zählt“, sagte der Spanier. Die England-Legionäre Kevin De Bruyne und Jan Vertonghen? Können einen Einsatz gleich mal vergessen, weil sie gelb-vorbelastet sind. Chelseas Flügelstar Eden Hazard dürfte nach einer Wadenverletzung zuletzt auch geschont werden. Auch Romelu Lukaku von Manchester United bekommt kein Duell mit den Premier-League-Kollegen. „Er braucht mehr Zeit“, sagte Martínez über Lukaku, der gegen Tunesien einen Schlag auf den Knöchel erlitt. Selbst elf Wechsel schloss der Trainer nicht aus. dpa