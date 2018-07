„Das ist jetzt nicht der Moment“

Anzeige

Ronaldo in Zahlen:

Länderspieldebüt: Am 20. August 2003, eingewechselt beim 1:0-Heimsieg in der EM-Qualifikation gegen Kasachstan.

Länderspiele: 154 – und damit Rekordnationalspieler Portugals.

Länderspiel-Tore: 85 – und damit Rekordtorschütze Portugals.

WM 2006 in Deutschland: 4. Platz, Ronaldo schießt bei seinen sechs Einsätzen in sieben Spielen ein Tor – zum 1:0-Sieg in der Gruppenphase gegen Iran.

WM 2010 in Südafrika: Ronaldo scheitert mit Portugal im Achtelfinale am späteren Titelträger Spanien mit 0:1. Seine WM-Ausbeute: Wieder nur ein Treffer in der Gruppenphase, diesmal beim 7:0 über Nordkorea.

WM 2014 in Brasilien: Ronaldo kommt mit Portugal nicht über die Vorrunde hinaus. Erneut nur ein Tor beim 2:1 zum Schluss gegen Ghana reicht nicht, gegen den späteren Weltmeister Deutschland kassiert er eine 0:4-Pleite, gegen die USA kommt Ronaldo mit der Auswahl nicht über ein 2:2 hinaus.

WM 2018 in Russland: Ronaldo startet mit einer Gala. Alle Portugal-Treffer erzielt er beim 3:3 gegen Spanien, das Tor zum 1:0 gegen Marokko ebenfalls. Dann die ersten Makel: Elfmeter verschossen und fast vom Platz geflogen gegen Iran. Ohne Treffer und weitgehend ohne Wirkung im Achtelfinale bei der 1:2-Niederlage gegen Uruguay.

Weitere WM-Fakten: Ronaldo erzielt als vierter Spieler bei vier Weltmeisterschaften mindestens ein Tor. Vor ihm schafften das Uwe Seeler, Pelé und Miroslav Klose.

Besonderheit: Ronaldos größter Erfolg mit dem Nationalteam bleibt der EM-Triumph 2016. Zwölf Jahre nach dem verlorenen Finale bei der Heim-EM 2004 gegen Sensationssieger Griechenland muss Ronaldo im Endspiel gegen Gastgeber Frankreich allerdings nach 25 Minuten verletzt ausgewechselt werden. dpa

