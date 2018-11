Das moderne Kochbuch

Marion Paulus macht als herbstliches Frühstück Apfel-Zimt-Granola. © Paulus

Von der Oma weitergeben oder im neuen Kochbuch entdeckt, so fanden Hobbyköche Rezepte früher – diese Quellen werden nun von „Foodbloggern“ (also Leuten, die Rezepte auf ihrer Internetseite hochladen) ergänzt. So fern wie die Blogger in den Weiten des Netzes wirken, sind sie aber nicht immer, manche von ihnen kommen direkt aus der Region: wie der Mannheimer Domenico Gentile, der auf seinem Blog cookingitaly.de italienische Gerichte präsentiert. „Mein Vater kommt aus Kalabrien. Mit 26 Jahren habe ich erst so richtig entdeckt, was es da besonderes gibt.“

Eine kalabrische Spezialität seien Strozzapreti, erzählt Gentile. Vor rund vier Jahren lud er diese und andere italienische Lebensmittel auf seiner Facebook-Seite hoch. Daraus entstand ein Onlineshop. Vor drei Jahren erstellte der 42-Jährige einen Blog. Sein Blog ist eigenen Angaben zufolge der größte rein italienische Blog in Deutschland. Die Rezepte seien authentisch von Pasta und Pizza über Fleisch bis hin zu Desserts, erklärt der 42-Jährige. „Die Anleitungen sind einfach, jeder kann das.“

„Olaf“ ist ein Mischbrot

Das ist Andrea Marquetant, die den Blog zuckerimsalz.wordpress.de betreibt, auch wichtig. Sie lädt viele süße Rezepte, beispielsweise kleine Törtchen oder Muffins hoch. Ihr Motto ist dabei: „Wenn ich es kann, kann es jeder.“ Ungefähr in einer halben Stunde seien Kuchen oder Brot fertig. „Ich stehe nicht gerne stundenlang in der Küche, ich will essen.“ Rund 30 000 Besucher habe sie auf ihrer Webseite pro Monat. Mit am meisten Klicks bringe ihr Brot „Olaf“ ein. „Olaf ist ein Mischbrot, das man nur falten muss.“ Hauptberuflich ist die Schwetzingerin Musikerin, nebenberuflich fotografiert sie, und seit fünf Jahren eben auch Bloggerin.

Wert auf Regionalität legt Bloggerin Marion Paulus. Neben vegetarischen Rezepten gibt sie ihren Lesern auf unterfreundenblog.com auch Veranstaltungstipps in der Region. Beliebt sei ihre Reihe Restaurants mit Wasserblick, bei der sie Gastronomien in Heidelberg, Mannheim und der Umgebung testet. „Ich habe unterschätzt, wie zeitaufwendig das ist“, gibt die Fremdsprachensekretärin zu. Dennoch mache es ihr Spaß, und ihr Hobby sei ein guter Ausgleich zu ihrer Arbeit. Paulus ist der Meinung, dass Foodblogger keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung zu Kochbüchern sind. ham

