Das Spiel ihres Lebens

Anzeige

Moskau.Grande Nation oder kleines Kroatien – Frankreich und der Überraschungsfinalist vom Balkan wollen ihr russisches Sommermärchen krönen. Aber nur einer kann am Sonntagabend im Moskauer Luschniki-Stadion die Nachfolge des entthronten Titelverteidigers Deutschland antreten und sich in den Party-Marathon stürzen.

„Es ist mir völlig egal wie: Ich will diesen Stern!“, sagt Frankreichs Antoine Griezmann vor dem Finale der Fußball-WM mit einem weltweiten Milliarden-Publikum vor den Fernsehern. „Wir lassen es nicht zu, dass eine andere Mannschaft den Pokal mitnimmt“, betont Paul Pogba. Kroatiens Kapitän Luka Modric kontert: „Ein Finale spielt man, um es zu gewinnen. Wir werden 22 Krieger sein.“

Erinnerungen an 1988

Video Lokales Fußball-WM: Kroaten feiern Finaleinzug am Wasserturm

Denn Kroatien hat in seinem ersten Endspiel überhaupt die einmalige Chance auf eine Revanche de luxe: 1998 beendete die Équipe tricolore den WM-Traum der „Generation Suker“ im Halbfinale der Weltmeisterschaft in Frankreich durch einen 2:1-Sieg. 20 Jahre und sieben Tage später können und wollen die Kroaten nun die Sehnsucht der Franzosen auf den zweiten WM-Triumph nach 1998 zunichte machen. „Jeder erinnert sich in Kroatien an dieses Spiel“, sagt Trainer Zlatko Dalic. „Vielleicht hat uns der liebe Gott ja die Möglichkeit gegeben, dieses Ergebnis zurechtzurücken.“