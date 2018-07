Das WM-Finale kurz vor Heiligabend

Anzeige

Moskau.Das WM-Finale kurz vor Weihnachten, der Gastgeber ohne große Fußball-Tradition, Kritik von Menschenrechtlern – können sich Fans überhaupt auf die nächste Weltmeisterschaft in vier Jahren in Katar freuen? Das Wichtigste zum Turnier, das erst am 21. November 2022 beginnen wird.

Warum findet die WM überhaupt in Katar statt?

Im Zuge der skandalumtosten Doppel-Vergabe 2010 erhielt das Emirat überraschend die WM 2022. Die favorisierten USA verloren die entscheidende Wahlrunde mit 8:14-Stimmen. Zahlreiche Mitglieder des damaligen Fifa-Exekutivkomitees sind inzwischen der Korruption überführt, wie auch beim Zuschlag an Russland wurde aber Stimmenkauf niemals bewiesen. Probleme wie die hohen Temperaturen oder die Menschenrechtslage waren bekannt – und wurden ignoriert.

Was ist das Besondere am Turnier?

Wegen der Sommerhitze in Katar kommt es zur ersten WM der Geschichte, die kurz vor dem europäischen Winter stattfindet. Das Finale soll nur sechs Tage vor Heiligabend am 18. Dezember steigen, das Turnier ist bislang mit einer Dauer von vier Wochen geplant. Damit muss auch die Bundesliga eine deutlich längere Winterpause als gewohnt einlegen. Die Spiele sollen in insgesamt acht Stadien stattfinden, vier davon befinden sich in Doha. Die weiteren vier Arenen liegen laut der Organisatoren maximal 35 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Das Ras Abu Aboud Stadion in Doha soll nach dem Turnier komplett demontiert und an anderem Ort wieder aufgebaut werden.