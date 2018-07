Das Zeit-Spiel um Löw läuft

Anzeige

Berlin.Alle warten auf eine Nachricht aus Freiburg – und nicht nur auf Bilder von Joachim Löw aus dem „Café Auszeit“. Will der Bundestrainer allen Widerständen trotzen? Hat er die Kraft und die Zuversicht, die am Boden liegende Fußball-Nationalmannschaft wieder aufzurichten? Ist er wirklich bereit zu radikalen und damit auch unbequemen Veränderungen – sogar bei sich selbst? Die Verbandsbosse und auch seine bei der WM in Russland desolat aufgetretenen Spieler haben dem angeschlagenen Chefcoach eine Brücke gebaut. In der neuen Woche wird vom 58-jährigen Löw eine Entscheidung gefordert. Aber noch spielen alle auf Zeit.

Ein erstes Signal kam über die „Bild am Sonntag“, die Fotos von einem lässig wirkenden Löw in seiner Heimatstadt Freiburg veröffentlichte. Der 58-Jährige fuhr in einem schwarzen Oldtimer-Cabrio aus den 60-er Jahren an seinem Stammcafé vor. Er diskutierte dort mit Freunden. Löw wirkte so, wie er sich auch in den schwierigen WM-Tagen demonstrativ präsentierte: keine Panik, ich habe die Lage im Griff. Die war ihm jedoch beim viel zu kurzen WM-Aufenthalt in Russland entglitten.

Jetzt muss der Südbadener mit einer knallharten Analyse und einem klaren Veränderungsplan die Zweifel zerstreuen, dass er Richtung EM 2020 neue Antworten geben könnte. Jérôme Boateng und Sami Khedira, zwei aus der Weltmeister-Generation von 2014, haben ihrem Chef bereits den Wunsch übermittelt, ihn gerne weiter im Amt zu sehen. „Auf jeden Fall“, sagte der 29 Jahre alte Abwehrspieler Boateng in der „Welt am Sonntag“ und betonte: „Wir Spieler waren und sind in der Pflicht. Wir standen auf dem Spielfeld. Der Trainer hat uns klare Worte und Anweisungen mitgegeben, die wir nicht umgesetzt bekommen haben.“ Allerdings sagte Boateng auch, ohne speziell den Trainer zu erwähnen, dass alle „blauäugig in das Turnier gegangen“ seien. Und einfach den Schalter umlegen, „ging dann nicht“. Ein fatales Urteil.