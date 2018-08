Der Blick des „Neulings“ geht wieder nach oben

Anzeige

Gerade vor dem gegnerischen Tor muss der FSV seine Kaltschnäuzigkeit verbessern, wenn er in der neuen Saison besser abschneiden will. Nur 36 Tore in 34 Spielen waren der Hauptgrund für das schwache Abschneiden in der Vorsaison. Um diese Mängel zu beheben, steht nun ein neuer Trainer an der Seitenlinie. „Mit Aytac Dogan haben wir einen sehr guten Trainer“, so Frank. Mit ihm soll der Blick wieder nach oben gehen. skai

