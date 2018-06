Der Fußball hintergeht seine Fans

Anzeige

Dazu passt, dass der Uefa-Präsident Aleksander Ceferin, also der Chef des europäischen Fußball-Verbandes, vor kurzem gesagt hat: „Der Fußball steht nicht zum Verkauf.“ Was er allerdings nicht gesagt hat, ist der Grund dafür: Er ist längst verkauft.

Belege dafür gibt es mehr, als einem lieb ist. Und je mehr man sich damit beschäftigt, desto schwindliger wird einem. Und desto schwindeliger wird es.

Komplizierte Lage

Das beginnt schon beim Austragungsort der Weltmeisterschaft. Russland soll hier nicht verteufelt werden. Viel zu oft werden politische Debatten heutzutage mittels Glaubensgrundsätzen und Ideologien geführt statt mit Fakten. Und es ist ja auch kompliziert: Was macht man als halbwegs aufgeklärter und logisch denkender Mensch, wenn moderne Herrscher wie US-Präsident Donald Trump oder Russlands Wladimir Putin Fakten einfach ignorieren oder bestreiten? Und viele Menschen sowieso nur die wahrnehmen, die in ihr Weltbild passen?

Fest steht aber, dass große Sportveranstaltungen seit jeher dazu dienen, das Volk zu belustigen und bei Laune zu halten – und somit die Macht der Herrscher abzusichern und ihnen die Möglichkeit bieten, sich im schönsten Licht zu präsentieren. Das war im alten Rom schon so und ist es heute noch. Wladimir Putin hat das bei den Olympischen Spielen in Sotschi 2014 bereits vorgemacht. Ein paar Tage später sind seine Soldaten auf der Krim einmarschiert.

Nur zur Erinnerung: Die Welt ist bei der WM nicht zu Gast bei Freunden, sondern in dem Land, das die Ukraine angegriffen hat; das den Krieg in Syrien mitbefeuert; das von praktisch allen westlichen Staaten verdächtigt wird, einen früheren Doppelagenten vergiftet zu haben; mit dessen Waffen laut einer internationalen Kommission ein Passagierflugzeug abgeschossen worden ist. Und dabei haben wir noch nicht einmal über dubiose Wahlen, Pressefreiheit, Doping oder Hooligans gesprochen.

Das führt zu der Frage: Wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen? Und das wiederum führt mitten hinein in ein Geflecht, das die einen als Sumpf, andere als System und manche schlicht als mafiös bezeichnen.

Die Untersuchungen über den sogenannten Fifa-Skandal sind so umfangreich, dass sie Aktenwände, Bücher und Fernsehdokumentationen füllen. Und sie sind so unübersichtlich, dass nochmals an den Beginn erinnert sei: 14 Funktionäre, darunter zwei Vize-Chefs des Welt-Fußballverbandes Fifa, wurden verdächtigt, jahrelang Schmiergeld von insgesamt rund 150 Millionen Dollar erhalten zu haben. Die Ermittlungen laufen noch.

Auch die WM 2006 in Deutschland ist ins Zwielicht geraten. Vor wenigen Wochen wurde Anklage wegen Steuerhinterziehungen gegen drei frühere ranghohe Funktionäre des Deutschen Fußball Bundes (DFB) erhoben. Zwar bestreiten alle Beteiligten, dass bei der Vergabe des Turniers Stimmen gekauft worden sind. Aber als Laie fragt man sich schon, warum 6,7 Millionen Euro über Konten von Franz Beckenbauer und seinem früheren Berater auf ein Konto in Katar geflossen sind, das zum Firmengeflecht eines früheren Fifa-Vizepräsidenten gehört; und warum der einstige Adidas-Chef Robert Louis-Dreyfus Beckenbauer die gleiche Summe wenig später lieh und sein Geld drei Jahre danach über ein Fifa-Konto vom DFB erstattet bekam.

Das alles ist nichts Neues. Das ist leider aber auch nicht alles. Das Problem liegt tiefer. Fußball ist längst ein Geschäft. Es ist so viel Geld im Spiel, dass es an seiner Beliebtheit zu ersticken droht. Mit Fußball lässt sich praktisch alles verkaufen. Und Fußball lässt sich praktisch überall verkaufen.

Blicken wir zunächst auf Ersteres. Fußball ist weltweit die Sportart Nummer eins. Kinder lieben Fußball, Männer lieben Fußball, ja seit der WM 2006 lieben sogar Frauen Fußball. Darum liebt ihn auch die Werbung.

Kaum jemand hat das so gut verstanden wie die Fifa selbst. Deren handverlesene Topsponsoren zahlen ihr, wie André Bühler, Sport-Marketingexperte und Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen-Geislingen, während der vergangenen WM im SWR schätzte, jedes Jahr etwa 30 Millionen Euro. Der Fußball-Verband hat mit den Weltmeisterschaften ein einmaliges Produkt im Angebot, das er nach allen Regeln der Kunst vermarktet. Andere sagen: ausschlachtet. Einige Beispiele: In den WM-Stadien dürfen nur die Namen der Fifa-Sponsoren auftauchen. Selbst die Logos der dort installierten Fernseher mussten 2006 überklebt werden. Zudem zog der Verband Bühler zufolge damals niederländischen Fans die Hosen aus: Eine Brauerei hatte im Vorfeld kostenlos orangefarbene Lederhosen verteilt, die laut Werberichtlinien im Stadion aber nicht zulässig waren. Also verfolgten 1000 Anhänger das Spiel in Unterhosen.

Darüber hinaus muss ein Land, das ein Turnier ausrichten will, der Fifa Steuerfreiheit garantieren. Das schafft nicht mal Apple oder Facebook.

Das Ergebnis: Der Umsatz bei einer WM liegt bei etwa fünf Milliarden Dollar. Den größten Batzen kassiert die Fifa. Ihren Gewinn schätzt der Marketing-Experte auf einen „guten dreistelligen Millionenbetrag“.

Aber auch um die Stars auf dem Feld muss man sich keine Sorgen machen. Spieler wie Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi sind nicht nur Männer, die schnell laufen und geschickt mit einem Ball umgehen können. Sie sind eine Marke. Die sich zu Geld machen lässt. Ronaldo verdient Medienberichten zufolge bei Real Madrid jährlich mehr als 23 Millionen Euro. Seine Werbeeinnahmen sind noch höher. 2015 soll er insgesamt knapp 230 Millionen Euro eingenommen haben. Trotzdem hat er offenbar wie so viele andere Steuerschlupflöcher genutzt, anstatt seiner sozialen Verantwortung gerecht zu werden.

Rechtlich mag das legal sein. Moralisch aber fühle ich mich hintergangen. Ich und all die Fans, die mit ihrer Begeisterung, ihren Eintrittsgeldern und Trikotkäufen das alles mitfinanzieren.

Darum wird es auch Zeit, diese Begeisterung zu hinterfragen. Selbst ein verurteilter Steuerbetrüger wie Lionel Messi muss nur ein paar Tore schießen – und wir jubeln einfach weiter. Gäbe es das bei einem Politiker? Einem Filmstar? Bei irgendjemand anderem? Die Toten Hosen haben dieses Paradox in ihrem Lied „Ballast der Republik“ auf den Punkt gebracht: „Wir haben keine Zeit mehr, für Politik und Religion, wenn wir an Götter glauben, dann tragen sie Trikots.“

Nun zur zweiten großen Einnahmequelle des Fußballgeschäfts: den Fernsehgeldern. Weil das Spiel die Massen anzieht, wollen es alle übertragen. Und zahlen dafür Unsummen. In England überweisen die TV-Sender den Vereinen jährlich 2,3 Milliarden Euro. Das sind 2300 Millionen Euro. Jedes Jahr. In der Bundesliga sind es 1,16 Milliarden Euro. Tendenz steigend.

Bei diesen Summen muss aber schon die Frage erlaubt sein, was die TV-Sender und ihre Angestellten eigentlich noch sind: Journalisten, die objektiv und unabhängig über ein Ereignis berichten? Oder Verkäufer eines sündhaft teuren Produkts, das sich irgendwie rentieren muss?

Unsummen für TV-Rechte

Bei privaten Bezahlsendern scheint das noch unproblematisch, weil sich jeder überlegen kann, ob er ein Abo abschließen will oder nicht. Aber was ist eigentlich mit den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ARD und ZDF, die über Gebühren finanziert werden? Also über eine Abgabe, die jeder, ohne gefragt zu werden, bezahlen muss? Hört da der Spaß nicht auf?

ARD und ZDF wollen aus wettbewerbsrechtlichen Gründen nicht sagen, wie viel Geld sie für die WM in Russland ausgeben. Laut einem Bericht des „Spiegel“ sind es alleine für die Übertragungsrechte insgesamt 218 Millionen Euro. Die Produktionskosten noch nicht eingerechnet.

Experten schätzen, dass das ZDF für die Übertragung von Champions League Spielen zuletzt zudem jährlich etwa 50 Millionen Euro bezahlt hat. Das sollte der Rundfunkrat im Hinterkopf haben, wenn er über die nächste Gebührenerhöhung entscheidet.

Sportlich ein Hohn

Das alles scheint aber noch nicht genug. Der Markt muss ausgeweitet werden. Deshalb reisen die großen Vereine aus der Bundesliga regelmäßig zu sportlich unsinnigen, ja teils schädlichen Trainingslagern nach Asien. Deshalb sollen an den Endturnieren der Weltmeisterschaften, sportlich ein Hohn, künftig 48 statt 32 Mannschaften teilnehmen. Deshalb soll die nächste Fußball-Weltmeisterschaft in Katar stattfinden. In Katar! In Katar!!!

Und das Produkt muss diversifiziert werden. Darum will der aktuelle Fifa-Boss Gianni Infantino eine Weltmeisterschaft der Vereine mit 24 Teams einführen. Darum soll eine weltweite Liga der Nationen eingeführt werden – und beides womöglich für 25 Milliarden Dollar teilweise an einen privaten Fonds verkauft. Was bereits heute völlig überlastete Spieler, Trainer und Helfer dazu sagen, scheint unwichtig.

Das Gleiche gilt offenbar für die Meinung der Fans in der Bundesliga. Dort reicht es nicht mehr, dass montags die Zweite Liga kickt, dienstags und mittwochs die Champions League läuft, donnerstags die Europa League und der Freitag, Samstag und Sonntag der 1. Liga gehört.

Diese nimmt nun auch den Montagabend in Beschlag. Fans aller Lager haben zwar kreativ und viel beachtet dagegen protestiert. Die Liga aber hat kurz darauf beschlossen: Wir machen trotzdem so weiter. Übersetzt heißt das: Ihr könnt uns mal.

Ihr mich auch.

Das Spiel ist nach wie vor faszinierend, herrlich, genial. Aber wir sollten uns trotzdem überlegen, ob wir dieses Spiel drumherum länger mitmachen wollen.

Unser Autor Martin Geiger verbindet in diesem Essay seine Meinung mit Fakten

