Der größte Fan ist der Schwager

Gelendschik.Der berühmteste Fan von Martin Olsson (Bild) drückt dieses Mal ein paar tausend Kilometer entfernt die Daumen. „Wir haben natürlich jedes Schweden-Spiel angeschaut und uns riesig gefreut, als er im letzten Spiel eingewechselt wurde“, berichtete Basketball-Superstar Dirk Nowitzki. „Meine Frau und die Kids haben immer ihre Olsson-Trikots an“, sagte der 40-Jährige, mit Blick auf seinen Schwager.

Anders als vor zwei Jahren bei der Fußball-EM in Frankreich reist Nowitzki in diesen Tagen nicht nach Russland, um seinen Verwandten vor Ort zu unterstützen. Dabei hätte es Martin Olsson absolut verdient, steht der Bruder von Nowitzkis Frau Jessica mit Schweden bei der WM doch im Viertelfinale, wo heute in Samara England der Gegner ist.

Trubel in der WhatsApp-Gruppe

„Er ist ein großer Fußball-Fan, deshalb wird in unserer Familie sehr viel über Fußball gesprochen“, sagt Olsson über Nowitzki. Rund um das Vorrunden-Spiel zwischen Deutschland und Schweden ging es in der WhatsApp-Gruppe der Familie daher hoch her.