Deutsche Spieler gehen leer aus

Frankfurt.Für den Fall der erfolgreichen Titelverteidigung hatte der DFB 350 000 Euro für jeden Profi ausgelobt, also insgesamt rund acht Millionen Euro plus Prämien für den Stab um Bundestrainer Joachim Löw. Nun bekommen die 23 Akteure nichts. Denn eine Prämie hatte der DFB erst ab dem Erreichen des Viertelfinals versprochen. In diesem Fall wären es 75 000 Euro gewesen. Für den Halbfinaleinzug wären es 125 000 Euro gewesen, für den 3. Platz 150 000 Euro und für eine Finalteilnahme 200 000 Euro pro Spieler. Für den Titelgewinn 2014 in Brasilien hatte der Verband 300 000 Euro an jeden Spieler ausgeschüttet. Die WM 2014 in Brasilien hatte den Verband rund 22 Millionen Euro gekostet bei einer FIFA-Ausschüttung von 25,7 Millionen. dpa