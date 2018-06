DFB wählt Amerika-Trio

Anzeige

Moskau.Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird bei der Wahl des WM-Gastgebers 2026 seine Stimme für den Dreierbund USA, Kanada und Mexiko abgeben und nicht für die Bewerbung Marokkos. Das teilte der DFB am Dienstagabend mit. „Wegen des neuen Formats eines WM-Turniers mit 48 Mannschaften haben es kleinere Länder ohne umfangreiche Stadionkapazitäten schwerer, erfolgreich als Ausrichter anzutreten“, wurde DFB-Präsident Reinhard Grindel zitiert. Grundlage des Votums seien die Ergebnisse des Evaluierungsberichts des Weltverbandes Fifa.

„Dieser Bericht bewertet in allen relevanten Teilbereichen die amerikanische Bewerbung deutlich besser als die Marokkos. Das gilt vor allem für die Stadien, die Verkehrsinfrastruktur und die Unterbringungskapazitäten für Fans“, erklärte der DFB. Zudem dürfte eine Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko mit geringeren Eingriffen in die Natur und auch geringeren Kosten auskommen, hieß es in der Mitteilung weiter. Der Fifa-Kongress wählt am heutigen Mittwoch in Moskau den Gastgeber der Weltmeisterschaft in acht Jahren. Dabei ist das Amerika-Trio favorisiert.

Die europäischen Verbände werden nicht per Blockwahl abstimmen, wie Uefa-Präsident Aleksander Ceferin sagte. „Die Basis der Demokratie ist, dass jeder so wählen darf wie er sich fühlt.“ Beispielsweise hat sich Frankreich bereits für Marokko ausgesprochen. dpa