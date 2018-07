Die Gefahr der Gemütlichkeit

Anzeige

Wie konnte es nur so weit kommen? Diese Frage stellt sich seit dem WM-Aus jeder Fan. Der Deutsche Fußball-Bund hingegen nicht. Der Verband schafft erst einmal Fakten – und geht danach in die Analyse, an deren Ende vielleicht die Erkenntnis steht, dass ein Trainerwechsel das Richtige wäre. Doch dafür ist es zu spät: Joachim Löw bleibt im Amt. Um eines gleich klarzustellen: Die Verdienste des 58-Jährigen um den deutschen Fußball sind unbestritten. Man wird mit ihm immer den WM-Triumph von Rio verbinden, aber die Schmach von Russland und sein großer Anteil daran lassen sich eben nicht wegdiskutieren.

Vorgelebte Sorglosigkeit

Der Südbadener geht den Neuaufbau deshalb mit einem gewaltigen Ballast an. Denn nun soll Löw einen Umbruch vollziehen, den er zuvor verpasst hat. Oder anders ausgedrückt: Es geht einfach weiter so. Das klingt jetzt nicht nach den „tiefgehenden Maßnahmen“, die zuletzt angekündigt wurden.

Offenbar hat der DFB mit seiner kaum noch zu ertragenden Weltmeister-2014-Attitüde und seinem 118 (!) Mitarbeiter umfassenden Betreuerstab für die Nationalmannschaft immer noch nicht erkannt, was da gerade passiert ist. In Russland hat der Titelverteidiger kein Testspiel verloren, er ist auch nicht unglücklich im Viertelfinale gescheitert. Nein, die deutsche Mannschaft schied in der Vorrunde aus – und zwar gegen mittelmäßige Gegner, weil sie schlecht vorbereitet war, sich selbst überschätzte und es sich einfach ein bisschen zu gemütlich gemacht hatte.