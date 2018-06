Die Geldmaschine der Fifa

Anzeige

Moskau.Auch wenn längst nicht alle Sponsoren-Pakete verkauft sind: Die Fußball-WM in Russland ist wie ihre Vorgänger eine wahre Geldmaschine. Es wird die teuerste WM aller Zeiten und der Weltmeister kann sich auf eine Rekordsumme freuen.

Nicht nur auf den meisten Schulhöfen ist es in diesen Tagen das größte Thema: Sammelbilder für die Fußball-WM tauschen. 90 Cent kostet dieses Mal das Tütchen mit fünf Bildern, das ist eine satte Steigerung von 50 Prozent gegenüber der Fußball-WM 2014 in Brasilien. Wer sein Panini-Album füllen will, braucht 682 Klebebildchen und muss somit mindestens gut 130 Euro ausgeben. Ein gutes Geschäft für die deutsche Tochter des Panini-Verlags, die im EM-Jahr 2016 laut Statista 108,66 Millionen Euro Umsatz mit ihren Sammelalben erwirtschaftet hat. 2018 dürften es wegen der drastisch erhöhten Kosten für die Tütchen noch deutlich mehr werden, wovon natürlich auch der Fußball-Weltverband Fifa profitiert. Die Föderation kassiert deutlich höhere Lizenzgebühren.

Insgesamt plant die Fifa in der 2018 endenden Vierjahresperiode mit 5,66 Milliarden Dollar Umsatz. Den Löwenanteil davon bringt die Vermarktung der WM in Russland. 53 Prozent des Fifa-Budgets stammen aus dem Verkauf der Fernsehrechte. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF bezahlen die Rekordsumme von 218 Millionen Euro für die Übertragungen der Spiele aus Russland – noch einmal acht Millionen mehr als bei der WM 2014. Mit Blick auf die überragenden Zuschauerzahlen dürften sich die Investitionen rechnen: Beim WM-Finale zwischen Deutschland und Argentinien schauten 34,65 Millionen Zuschauer zu.