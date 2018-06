Die große Ernüchterung

Anzeige

Samara.Nach dem heftigen Stimmungsdämpfer gegen Uruguay verließ ein Großteil der russischen Fans bereits weit vor dem Abpfiff enttäuscht die Arena in Samara. Als sich der dieses Mal chancenlose WM-Gastgeber auf die Abschlussrunde durch das höchstens noch halb gefüllte Stadion machte, waren nur noch leisere „Russia, Russia“-Schlachtrufe zu hören. Die Ernüchterung über die auch in der Höhe völlig verdiente 0:3 (0:2)-Niederlage war allgegenwärtig.

Die Russen bekamen beim ersten Härtetest des Turniers deutlich die Grenzen aufgezeigt und verpassten den angestrebten Sieg in Vorrundengruppe A. Nicht ansatzweise konnte die Mannschaft von Trainer Stanislaw Tschertschessow an die lockeren Erfolge gegen die überforderten Außenseiter Saudi-Arabien und Ägypten anknüpfen. Während Uruguay mit drei Siegen und ohne Gegentor souverän als Erster ins Achtelfinale stürmte, wurden die Russen nur Zweiter.

„Wir haben unser Ziel erreicht, Erster der Gruppe zu werden. Wir haben gut Druck gemacht in der ersten Halbzeit“, sagte Uruguays Superstar Luis Suárez: „Wir können so langsam anfangen, wieder mal Geschichte zu schreiben. Ich hoffe, dass es für uns als Mannschaft so weitergeht.“