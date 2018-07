Die Sbornaja arbeitet am nächsten Wunder

Anzeige

Video Sport Nächste Hürde Kroatien: Russland träumt von der WM-Sensation Noch drei Schritte bis zur Unsterblichkeit: Vor der WM im eigenen Land galten Russlands Nationaltrainer Stanislaw Tschertschessow und seine Mannschaft als Lachnummer. Nun stehen sie im Viertelfinale gegen Kroatien. Noch drei Schritte bis zur Unsterblichkeit: Vor der WM im eigenen Land galten Russlands Nationaltrainer Stanislaw Tschertschessow und seine Mannschaft als Lachnummer. Nun stehen sie im Viertelfinale gegen Kroatien.

Auf den Straßen und in den Medien feiern sie Torhüter und Elfmeterkiller Igor Akinfejew als Held und bejubeln im Internet den Oberlippenschmuck von Nationaltrainer Stanislaw Tschertschessow als „Schnauzbart der Hoffnung“. „Die Sbornaja hat ein Wunder vollbracht. Sie hat sich den Weg zu den Träumen geebnet“, schreibt die oft kritische Fachzeitung „Sport-Express“.

In der Tat erscheint für Russland ein historischer Triumph zum Greifen nahe. Ein Einzug ins Halbfinale wäre der größte Erfolg seit der WM in England 1966. Damals verlor die Sowjetunion im Halbfinale mit 1:2 gegen Deutschland. Anschließend ging auch das Spiel um Platz drei mit 1:2 gegen Portugal verloren. Dies bei der Heim-WM zu toppen, wäre nichts weniger als eine Sensation.

Ausgerechnet an der „russischen Riviera“ könnte der Sbornaja dies gelingen. Viele Russen schwärmen bis heute von dem wohl größten sportlichen Triumph Russlands bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi, als der Gastgeber die meisten Medaillen holte. An die folgende Entzauberung durch den Doping-Skandal denkt niemand. Einer Umfrage des Instituts WZIOM zufolge glauben mehr als 50 Prozent der Russen an den nächsten Coup gegen Kroatien. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.07.2018