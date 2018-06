Direkter Konter des Verbandspräsidenten

Anzeige

Verheerender Eindruck

Was sich in diesen entscheidenden Tagen für die WM-Karriere von Messi und seiner Generation wirklich hinter den Türen des malerisch zwischen einem kleinen See mit eifrig quakenden Fröschen und der Moskwa gelegenen WM-Camps der Argentinier abspielt, ist schwer zu sagen. Der sichtbare Eindruck ist bislang verheerend: Ein Unentschieden (1:1) gegen WM-Neuling mit einem verschossenen Elfer von Messi, eine schwere Niederlage (0:3) gegen Kroatien und Letzter in der Gruppe D mit nur einem Punkt. Spielerwechsel, Systemwechsel und ein Sampaoli-Eingeständnis nach dem Kroatien-Spiel, alles versucht, aber nichts erreicht zu haben.

Einzig ein Sieg am Dienstag in St. Petersburg gegen Nigeria (3 Punkte) kann die Hoffnungen auf das Achtelfinale wahren. Abhängig sind die Argentinier noch vom Ausgang der Partie Kroatien (4) gegen Island (1).

Da kommen Schlagzeilen um eine angebliche zwischenzeitige Entmachtung von Sampaoli, wie der Sender TyC berichtet hatte, nicht gut an im Lager der Südamerikaner. Noch am Abend hatten sie bestätigt, das Sampaoli weiter im Amt sei, am Sonntag kam er wieder als erster lange vor der Mannschaft auf den Trainingsplatz. „Ein nomineller Trainer“, schrieb aber „Olé“. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.06.2018