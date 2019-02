Dreckwasser bedroht Korallenriff

Cairns.Dem weltgrößten Korallenriff, dem Great Barrier Reef vor Australien (Bild), droht neues Unheil: Nach heftigen Unwettern im Nordosten des Kontinents fließen jetzt große Mengen verdrecktes Wasser aus Flüssen ins Meer und in einen Teil des Riffs. In der braunen Brühe schwimmen nach Angaben von Wissenschaftlern Erde sowie Schutt, Gebäudetrümmer und sonstige Abfälle. Der Nordosten Australiens war in den vergangenen Wochen von Unwettern heimgesucht worden. In der besonders schlimm betroffenen Stadt Townsville fiel so viel Regen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. dpa (James Cook University/AAP/dpa )

