Eigentor lässt Iran jubeln

St. Petersburg. Bouhaddouz.Die große Enttäuschung war Pechvogel Aziz vom FC St. Pauli auch eine Stunde nach Marokkos unglücklicher 0:1-Niederlage zum WM-Auftakt deutlich anzusehen. Mit seiner Einwechslung in der Schlussphase sei für ihn „ein Traum wahr geworden“, sagte Bouhaddouz nach dem 0:1 (0:0) gegen den Iran, „und auch ein Albtraum“. Beim Stand von 0:0 hatte der eingewechselte Stürmer des Fußball-Zweitligisten aus Hamburg den Ball in der fünften Minute der Nachspielzeit ins eigene Tor geköpft. „Letztlich war ich der Pechvogel des Tages – für ganz Marokko anscheinend“, haderte Bouhaddouz mit seinem Blackout, „damit muss ich klarkommen“.

Hingegen jubelte der Iran über den zweiten Sieg seiner WM-Historie wie über einen Titel. Spieler und Betreuer fielen sich um den Hals. „Es war ein großartiges Fußballspiel“, sagte Irans Nationaltrainer Carlos Queiroz. „Natürlich brauchst du manchmal auch ein bisschen Glück. Aber ich glaube, sie haben nicht mit so einem starken Gegner gerechnet. Es war ein schöner Sieg für uns“, sagte der Portugiese.

Freudentänze in Teheran

Den ersten Sieg hatte Team Melli 1998 in Frankreich gegen die USA gefeiert. Der zweite führte in der Hauptstadt Teheran zu spontanen Straßenfesten. In mehreren Stadtteilen Teherans feierten Fans mit Autokorsos, Hupkonzerten und Sprechchören ihre Mannschaft. Auf einigen Straßen sollen junge Männer und Frauen getanzt haben, obwohl das im islamischen Iran streng verboten ist. dpa