Ein Klassiker neu gedacht

Es muss nicht immer die Pilzrahmsoße sein: Das mit Honig und Orangensaft glasierte Schweinefilet trifft die Geschmacksnerven wie eine Bombe – und lässt sich kinderleicht zubereiten. Für 4 Personen benötigt man: ein Schweinefilet, zwei Zweige Rosmarin, zwei Knoblauchzehen, je zwei EL Honig und Sojasoße, zwei Lorbeerblätter, 200 ml Orangensaft, frisch, ein Stück Orangenschale, Chiliflocken, Salz, Pfeffer und Butter.

Zur Zubereitung das Filet von Fett und Silberhaut befreien. Mit Rosmarin und Knoblauch einreiben und in Frischhaltefolie eingewickelt im Kühlschrank ca. eine Stunde ruhen lassen. Zwischendurch die Marinade vorbereiten: Dazu etwas Butter schmelzen, Honig, Sojasoße und Chiliflocken dazugeben und zum köcheln bringen. Mit Orangensaft ablöschen, Orangeschale sowie Lorbeer dazugeben. Alles für fünf Minuten auf mittlerer Hitze reduzieren. Dann Lorbeer und Orangenschale entfernen. Nun das Filet auf Zimmertemperatur bringen und in etwas Butter auf geringer Hitze rundherum anbraten. Leicht salzen. Über 25 bis 30 Minuten hinweg das Filet regelmäßig drehen und dabei löffelweise die Marinade dazugeben. Das Fleisch ist am Ende glänzend überzogen und die Soße bekommt eine feine sirupartige Konsistenz. mics

