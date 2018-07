„Ein Land mit vielen Farben“

Anzeige

Aber viele Kommentatoren mahnen, dass man einen möglichen WM-Sieg nicht überinterpretieren solle. Die Erfahrung hat Frankreich auch gelehrt, dass der Taumel der Euphorie trügerisch sein kann. „Wir haben aus den Illusionen von 1998 abgeleitet, dass der populärste Sport Frankreichs den Geist des französischen Volkes nur schlecht widerspiegelt“, kommentiert der Redaktionschef der linksliberalen „Libération“, Laurent Joffrin. Wenige Jahre nach 1998 kam der Rechtsextreme Jean-Marie Le Pen in die Stichwahl ums Präsidentenamt, und 2005 brachen wochenlange Banlieue-Unruhen aus. Und doch: Passt es nicht richtig gut ins Bild, dass Frankreichs Fußballer nun Richtung Titel stürmen? Ähnlich wie das vorzeitige Aus der DFB-Elf auf seltsame Art die politische und gesellschaftliche Angespanntheit in Deutschland zu reflektieren schien, lassen sich auch für Frankreich zumindest aus der Außenperspektive nur zu leicht Parallelen ziehen. Nach Jahren der Lähmung ist das Land seit der Wahl von Emmanuel Macron zum Staatschef wieder in Bewegung gekommen: „France is back“ – „Frankreich ist zurück“, wie der selbstbewusste Staatschef und seine Jünger gern predigen.

Der charismatische 40-Jährige hat Frankreich international wieder ins Rampenlicht gebracht und ein ehrgeiziges Reformprogramm angestoßen, über das deutsche Spitzenpolitiker sich geradezu euphorisch äußern. Dazu kommt: Die Wirtschaft in Frankreich wächst, die Arbeitslosenquote sinkt leicht, das Haushaltsdefizit ist erstmals seit Jahren im Rahmen der europäischen Vorgaben.

Doch diese Aufzählung ist nur ein Teil der Wahrheit, und die bei der Präsidentenwahl 2017 deutlich gewordenen gesellschaftlichen Gräben bestehen fort. Macrons Beliebtheitswerte sinken, die Mehrheit der Franzosen hält seine Politik für ungerecht. Und die Themen Identität und Einwanderung haben nicht an Brisanz verloren.

Erinnerungen an den Terror

Bei der Heim-EM vor zwei Jahren war den Franzosen der ganz große Moment des kollektiven Jubels noch versagt geblieben, als das Team im Endspiel gegen Portugal scheiterte. „Man spürt eine große Eile, eine Dringlichkeit der Franzosen, das auszukosten“, sagte der Philosophie-Dozent Gilles Vervisch dem Sender France 24 über die Stimmung im Land. Er erinnerte daran, dass bei den Pariser Terroranschlägen vom 13. November 2015 als Erstes eine Bombe neben dem Stade de France explodierte, wo das französische Team gerade gegen Deutschland spielte: Das spiele wahrscheinlich unbewusst eine Rolle.

