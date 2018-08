„Elf Pfeifen machen noch keine gute Orgel“

Anzeige

Wenn man sich mit Siegfried Schultheiß über die zurückliegende Fußball-WM in Russland unterhalten möchte, dann darf natürlich ein Rückblick auf andere Titelkämpfe nicht fehlen. So kennt man ihn – und deshalb schätzt man ihn.

Seine ersten Erinnerungen an Fußball-Weltmeisterschaften reichen zurück zum „Wunder von Bern“ 1954. Er gehörte als damals Elfjähriger allerdings noch nicht zu denen, die dicht gedrängt in irgendwelchen rauchgeschwängerten Kneipen saßen und bewegte Schwarz-Weiß-Bilder von der größten Fußball-Sensation aller Zeiten sahen, sondern er war am Radio dabei. „Aber erst ab der zweiten Hälfte. In der ersten waren wir noch Heidelbeeren pflücken“, so der heute 75-Jährige.

Bei den Titelkämpfen von 1958 in Schweden war er dann auch am Fernseher dabei. „Wir sind damals von meiner Heimatgemeinde Rauenberg extra nach Grünenwört in den ,Grünen Baum’ gelaufen. Dort liefen die Übertragungen.“