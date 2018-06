Emotionaler Held

Anzeige

Saransk.Nach seinem WM-Debüt mit dem Siegtreffer gegen Peru war Yussuf Poulsen kaum zu bändigen. Jubelnd drehte der dänische Fußball-Profi von RB Leipzig ab und ließ sich dann von den Fans und Teamkollegen ausgiebig feiern. „Es war ein emotionales Spiel, speziell für mich, weil ich ja vorher noch einen Elfmeter verursacht habe“, sagte Poulsen nach dem eminent wichtigen 1:0-Sieg gegen die starken Südamerikaner in Saransk. „Total glücklich“ sei er, verriet der zum „Spieler des Spiels“ gekürte Angreifer später.

Für viele war nicht auf Anhieb auszumachen, wer der Torschütze war. Denn anders als in Leipzig ist über der Nummer 20 der Name „Yurary“ zu lesen. Das ist nicht nur Poulsen zweiter Vorname, sondern auch der Nachname seines aus Tansania stammenden Vaters. Dieser starb an Krebs, als Poulsens gerade fünf Jahre alt war. „Das war schlimm für mich und meine Familie. Wir haben lernen müssen, ohne ihn zu leben“, erläuterte Poulsen einst. Zum Andenken an seinen Vater, der als Arbeiter auf einem Containerschiff zwischen Afrika und Dänemark pendelte, ist Poulsen Nationaltrikot mit „Yurary“ bedruckt. Schließlich sei er über seinen Vater zum Fußball gekommen: „Er hat regelmäßig gespielt, wenn auch nicht als Profi.“

„Nicht unser bestes Spiel“

Poulsen kam sich in seinem 29. Länderspiel vor wie auf einer Achterbahnfahrt. In der 44. Minute traf er Perus Christian Cueva im Strafraum am Fuß, was Schiedsrichter Bakary Gassama aus Gambia nach Videobeweis korrekt ahndete. Der Gefoulte trat selbst zum Strafstoß an, drosch den Ball aber über das Tor von Kasper Schmeichel. Das Happy End folgte nach knapp einer Stunde, als Poulsen nach tollem Zuspiel von Tottenham-Star Christian Eriksen das entscheidende Tor gelang. „Es war nicht unser bestes Spiel“, räumte Poulsen selbstkritisch ein. „Aber vom Willen und Einsatz her war es okay. Das müssen wir mitnehmen in die nächsten Partien.“