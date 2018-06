Ende der Rotation

Anzeige

Moskau.Bloß keine Blamage! Spanien hat 2014 in Brasilien als Titelverteidiger ein ähnlich desaströses Vorrunden-Aus erlebt wie jetzt die Deutschen. Mit einem flauen Gefühl geht der Weltmeister von 2010 nun in die Achtelfinal-Partie am Sonntag (16 Uhr/ZDF) im Luschniki-Stadion gegen Außenseiter Russland. Der WM-Gastgeber will hingegen „das Mirakel von Moskau“ schaffen, wie es russische Zeitungen nennen.

Spaniens Bayern-Profi Thiago hat die Nase voll von der öffentlichen Kritik. „Ihr seid doch auch Spanier und solltet selbstkritisch sein. Wir sind Erster geworden, ohne unseren besten Fußball zu zeigen“, sagt der 27-Jährige bei einem verbalen Konter gegen Reporter.

Beim glücklichen 2:2 gegen Marokko patzten Iniesta und Kapitän Sergio Ramos. „Seit ich 30 bin, muss ich mir anhören, dass ich alt bin“, sagt der künftige Japan-Profi Iniesta.