Anzeige

Die Halbwertszeit von Héctor Cúper als Nationaltrainer dürfte ohnehin ablaufen. „Wenn die Verantwortlichen nicht glücklich mit dem sind, was ich gemacht habe, bin ich der Erste, der geht. Daran gibt es keinen Zweifel“, sagte der Argentinier unbeeindruckt.

Klare Steigerung erkannt

Ganz so mies ist die Stimmung bei Saudi-Arabien nicht. Hatte der Fußballverband des Landes nach dem 0:5 gegen Russland noch angekündigt, seine Spieler zur Rechenschaft zu ziehen, erkannte Trainer Juan Antonio Pizzi beim 0:1 gegen Uruguay sogar eine klare Steigerung. „Wir repräsentieren unser Land und werden Saudi-Arabien noch glücklich machen“, versicherte der Spanier.

Saudi-Arabien und Ägypten eint fußballerisch eine deprimierende WM – abseits des Rasens ist aber noch viel mehr. Saudi-Arabien, erstmals wieder seit 2006 bei einer WM, und Ägypten verbindet eine enge, aber gespaltene Beziehung. Seit Jahrzehnten zieht es Ägypter in das Königreich auf der anderen Seite des Roten Meeres, um dort Geld zu verdienen, das ihre Familien zu Hause dringend benötigen.

So wandert nicht nur ein Teil des Ölreichtums an den Nil, sondern auch das Gedankengut des saudischen Wahhabismus, einer extrem konservativen Lesart des Islam, aus der sich auch die Ideologie der IS-Terrormiliz speist. Nicht nur liberale Ägypter beobachten das mit Argusaugen. Doch Ägypten ist auf Saudi-Arabien angewiesen, weil es dringend Milliardenhilfen aus dem Ausland braucht, um die schwächelnde Wirtschaft zu stützen. Politisch zeigt sich die Regierung in Kairo deswegen als enger Partner des Königreichs. So gehört Ägypten zu den Ländern, die unter Führung Riads das Golfemirat Katar, Gastgeber der nächsten Fußball-WM, blockieren.

Geradezu als Anbiederung an Saudi-Arabien empfanden viele Ägypter eine Entscheidung der Regierung, die in dem nordafrikanischen Land heftige Empörung auslöste: die Übergabe zweier ägyptischer Inseln im Roten Meer an das Königreich. Sogar der ansonsten unantastbare Präsident Abdel Fattah al-Sisi, Kopf einer autoritären Führung, geriet in die Kritik – hielt aber an der Entscheidung fest.

Sportlich mag das Spiel zwischen den beiden arabischen Staaten also bedeutungslos sein – doch viele Ägypter dürfte ein Sieg über Saudi-Arabien mit Genugtuung erfüllen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.06.2018