Englands Tor-Festival lässt die Lions träumen

Canaleros feiern erstes WM-Tor

Während der Jubel bei den Briten keine Grenzen kannte, schied Panama beim WM-Debüt früh aus und hat nach zwei Spielen genau wie der letzte Gegner Tunesien noch null Punkte. Immerhin feierten die Canaleros aber noch das erste WM-Tor durch Felipe Baloy (78.).

Sechs Tage nach dem überzeugenden 2:1 gegen Tunesien erwischten die Engländer bei mehr als 30 Grad in der russischen Sommerhitze einen Traumstart. Nach einem Eckball köpfte Stones den Ball völlig freistehend zur Führung ins Tor. Panama, 55. der Weltrangliste, versuchte zwar über den Kampf in das Spiel zu finden, spielerisch konnten sie aber zu keinem Zeitpunkt mithalten. In der Defensive wurde England vor kaum schwere Aufgaben gestellt und stand meistens sicher.

Aus jedem gefährlichen Angriff resultierte bis zur Halbzeit ein englischer Treffer. Bei einer WM hatte zuletzt Deutschland beim 7:1 vor vier Jahren gegen Brasilien mit 5:0 zur Halbzeit geführt. Bei jenem Turnier war England erstmals seit 56 Jahren in der Vorrunde gescheitert. In Russland machen es die Three Lions bislang deutlich besser und dürfen endlich wieder auf ein erfolgreiches Turnier hoffen. 1990 standen sie letztmals in einem Halbfinale, zur Teilnahme am Viertelfinale hatte es 2006 in Deutschland letztmalig gereicht.

Southgate sei „total entspannt“, hatte der Coach am Tag vor dem Spiel gesagt. Auf dem Rasen zeigte seine Mannschaft, warum das so ist. In der zweiten Halbzeit konnten seine Profis ihre Kräfte einteilen und nahmen das Tempo heraus. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.06.2018