Erfolgreich sein – von der anderen Seite

Anzeige

Diese Aussage entspringt jetzt nicht einer neu gewonnenen „Mauer-Mentalität“ des einstigen Landesliga-Top-Stürmers. Nein, nein. Die Worte sind mit Bedacht gewählt, schließlich drückt in der Offensive ein wenig der Schuh: Simon Balles (zuletzt 17 Saisontore) hat den Verein verlassen. Julian Hauk (15) „wird verletzungsbedingt in der Vorrunde nicht viele Einsätze haben“, so Bundschuh. Die Mannschaft hat, rein nach den Namen bewertet, an Qualität verloren, denn auch Sven Burkhardt und Rudi Wink stehen nicht mehr zur Verfügung. Nachgerückt sind vor allem Spieler von den A-Junioren. Carsten Dörr, Hans-Christian Bartesch und Sebastian Hauck wurden von der „Zweiten“ in den Kader der „Ersten“ geholt. „Ich habe da Bock drauf. Wir brauchen keine Transfers“, sagt Bundschuh.

Das war in den vergangenen Jahren anders. Sind die fetten Jahre in „Höpfi“ etwa vorbei? „Das kann man vielleicht so sehen. Die Jahre waren aber auch echt fett. Doch ich will, dass sie wieder fett werden“, spricht der Trainer mit hörbarem Ehrgeiz. Er will sich direkt hinter den Top-Teams Gommersdorf, Neckarelz, Oberwittstadt und Mosbach einreihen.

Gelingt ihm das, kann seine Trainer-Laufbahn mit Elan weiter voran getrieben werden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.08.2018