Erlösung in der Nachspielzeit

Zwar übernahmen die Brasilianer von Beginn an die Regie, taten sich aber beim Herausspielen von Torchancen erneut lange Zeit schwer. Denn das fehlende Tempo im Angriff spielte dem defensiv ausgerichteten Außenseiter aus Costa Rica in die Karten. Erst nach 25 Minuten fand der fünfmalige Weltmeister besser in die Partie. Inspiriert durch einen Abseitstreffer von Gabriel Jesus (26.) wurde der Druck auf die gegnerische Abwehr erhöht. Gleichwohl blieben die Brasilianer weiter hinter ihren Ansprüchen zurück.

Späte Steigerung

Erst nach der Pause erwachte das Team von Trainer Tite aus der Lethargie. Ein Kopfball von Gabriel Jesus an die Latte und ein abgeblockter Schuss von Philippe Coutinho (49.) eröffneten den Sturmlauf. Doch vor allem die Klasse von Navas hielt Costa Rica im Spiel. Bei Schüssen von Neymar (56.) und Coutinho (58.) war der Keeper von Real Madrid zur Stelle, ehe er in der Nachspielzeit zweimal hinter sich greifen musste.

Neymar fiel gleich mehrfach unangenehm auf. Mit einer von mehreren Schwalben an diesem Tag hätte er beinahe einen Foulelfmeter erhalten, den er auch selbst schießen wollte. Doch Schiedsrichter Björn Kuipers revidierte seine Entscheidung nach Ansicht der TV-Bilder.

Nach mehrfachem Lamentieren, Diskustieren und Monieren erhielt Neymar die Gelbe Karte, als er den Ball vor Wut auf den Boden schmetterte. Nach seinem Tor machte er in Richtung Publikum die Kopf-Ab-Geste. In den sozialen Netzwerken wurde der 26-Jährige anschließend als Kind, Schauspieler oder Schwalbenkönig bezeichnet. Zur Inszenierung passte auch der Post, den Neymar offenbar noch aus der Kabine absetzte. „Nicht alle wissen, was ich durchgemacht habe, um es hierhin zu schaffen. Sprechen können sogar Papageien, aber machen können nur die wenigsten“, schrieb er. dpa

