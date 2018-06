Erst einmal hinten anstellen

Anzeige

Sotschi.In den sozialen Netzwerken übte sich Mesut Özil in Normalität. „Was für ein Fight“, jubelte der Weltmeister nach dem emotionalen 2:1 gegen Schweden bei Twitter und fügte an: „Wir sind ein Team – auf und außerhalb des Platzes. Egal, was sie sagen.“ Dazu stellte er ein Foto aus der Kabine ins Internet, das ihn mit Marco Reus zeigt.

Normal war der dramatische Fußball-Abend mit glücklichem Ende in Sotschi für den filigranen Passgeber allerdings ganz und gar nicht. 90 Minuten lang saß Özil nur auf der Bank, zum ersten Mal seit der WM 2010 verzichtete Bundestrainer Joachim Löw in einem Turnierspiel auf den Gelsenkirchener Weltmeister, der als einer seiner Lieblingsschüler gilt. „Heute war die Entscheidung so, dass Khedira und Özil mal pausieren. Wir werden beide weiterhin brauchen“, wollte der DFB-Chefcoach seiner Personalrochade keine größere Signalwirkung für den weiteren Turnierverlauf zumessen. „Es ist ja logisch, dass bei einer WM nicht immer eine Mannschaft spielen kann. Wir haben Alternativen, so ist auch der Kader ausgerichtet“, betonte Löw.

Die Alternative zu Özil hieß gegen Schweden Marco Reus, und der Dortmunder untermauerte mit einem Tor, einer Vorlage zum 2:1 und einem insgesamt starken Vortrag seinen Anspruch auf einen Platz in der ersten Elf. Die Fifa wählte ihn und nicht Matchwinner Toni Kroos hinterher zum „Spieler des Spiels“.