Erst Spott, jetzt Stolz

MOSKAU.Seine Trauer rührt Millionen von Russen zu Tränen. Das Spiel ist verloren, Russlands Sbornaja ist raus aus der WM, und Artjom Dsjuba, der Stürmer, der in nahezu jedem Spiel der Russen ein Tor schoss, soll auf die Fragen des Reporters nach der Niederlage gegen Kroatien in Sotschi antworten. Er kommt nicht weit. „Wir sind eine große Familie geworden. Wir wollten eigentlich nur, dass man stolz ist auf uns, auf den Fußball“, sagt er, stockend, weinend.

Es ist eine Szene, in der sich eine unermessliche Freude mit einer großen Enttäuschung mischt. Eine Szene, die allerdings auch erklärt, warum die Trauer der Russen über das Ausscheiden ihrer Mannschaft aus der Fußball-Weltmeisterschaft im eigenen Land nur sehr kurz währt. „Schade“, sagen sie und strömen hinaus auf die Straßen der Großstädte, feiern – sich und den Fußball, als wären sie wieder eine Runde weiter.

In der Moskauer Metro ist es genauso laut und bunt wie es nach jedem Gewinn der Russen zuvor war, die Nikolskaja-Straße unweit des Roten Platzes, die die Fans von Beginn der Spiele an zur Fußball-Märchenwelt erklärt hatten, ist genauso voll wie sie in den vergangenen Tagen stets war. „Ihr seid unsere Helden. Danke“, schreien die Fans, schreiben die Zeitungen.