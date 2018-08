„Es hat jegliche Leidenschaft gefehlt“

Anzeige

Michael Schiele (Würzburger Kickers): „Reagierende Mannschaften sind weiter gekommen als Mannschaften, die auf Ballbesitz gesetzt haben. In diesem Bereich wird weiter ein Wandel stattfinden. Die Deutschen wollten gar nicht umschalten. Die haben immer gewartet, bis die anderen mit zehn Mann hinter dem Ball waren. Sie hatten ein Weiterkommen nicht verdient.“

Mario Fleischer (TSV Tauberbischofsheim): „Es war erschreckend, dass die Mannschaften, die auf Ballbesitzfußball gesetzt haben, abgestraft wurden. Auch die Franzosen haben oft nach einer Führung hinten abgeriegelt. Die Deutschen haben die Warnzeichen in der Vorbereitung nicht erkannt. Es hätte viel mehr Zug reinmüssen.“

Michael Hackenberg (Eintracht Walldürn): „Es war auffällig, dass der Ballbesitz-Fußball nicht mehr erfolgsversprechend ist. Viele Teams sind lieber nicht im Ballbesitz und lassen den Gegner spielen, um dann bei einem eventuellen Fehler blitzschnell zur Stelle zu sein und selbst zuzuschlagen. Es ist heutzutage offensichtlich so, dass man sich in der Defensive für eine Fünfer-Kette nicht mehr schämen muss. Allgemein ist klar ersichtlich, dass die Standards einen immer höheren Stellenwert einnehmen. Es hat in der Mannschaft überhaupt nicht gepasst. Die Unruhe innerhalb des Teams und auch im Umfeld waren einfach zu groß. Wenn du als Trainer urplötzlich keine Einheit mehr hast, dann kannst du auch auch nicht mehr das Optimale aus einer Mannschaft herausholen. Außerdem hat man deutlich gesehen, dass sich viele Spieler einfach nicht weh tun wollten. Andere Teams sind da ganz anders aufgetreten. Denen hat man angemerkt, dass sie den Erfolg einfach viel mehr wollten. Für die Zukunft braucht die deutsche Nationalmannschaft aber keine grundlegende Änderung der Spiel-Philosophie. Bundestrainer Joachim Löw weiß schon, um was es jetzt geht.“