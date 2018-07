Euphorie-Welle schwappt durchs Land

Anzeige

Mit der letzten Unze Kraft – und einer strikten Defensivtaktik – rettete sich Russland ins Elfmeterschießen, in dem Torhüter Igor Akinfejew mit zwei abgewehrten Schüssen zum Helden avancierte. Turnier-Mitfavorit Spanien fand gegen das weiße Bollwerk kein Rezept. Nun will der WM-Gastgeber am Samstag in Sotschi den nächsten Coup gegen Kroatien, das im Elfmeterschießen Dänemark besiegte. Russland im Halbfinale? Unfassbar – und doch greifbar nah. „Wir schaffen das!“, titelte die Zeitung „Kommersant“ am Montag euphorisch.

Bis in den Morgen feierten die sonst oft in sich gekehrten Russen mit Autokorsos und viel Wodka den Sensationssieg. In der Moskauer Metro schlugen Fans auf große Trommeln.

Kremlsprecher Dmitri Peskow verglich den Jubel mit den Siegesfeiern nach dem Zweiten Weltkrieg. „Was gestern auf den Straßen vieler russischer Städte, darunter Moskau, zu sehen war, und was ich mit eigenen Augen gesehen habe, ähnelt vielleicht in mancherlei Hinsicht den Berichten vom 9. Mai 1945“, sagte er gestern. Diesmal freuten sich die Menschen aber über Sport, nicht über einen Kriegserfolg.

Gegen die unbequemen Kroaten droht aber der Ausfall von Juri Schirkow – das „dritte und vierte Bein von Tschertschessow“, wie russische Zeitungen den Routinier von Zenit St. Petersburg nennen. Als Lückenstopfer und Antreiber ist der 34-Jährige schwer ersetzbar, nun schmerzt den Ex-Profi von Chelsea jedoch die Achillessehne.

Putin sofort am Telefon

Wladimir Putin verlor nach dem Triumph keine Zeit: Wartete der Kremlchef nach dem 5:0 im Eröffnungsspiel gegen Saudi-Arabien mit dem Anruf noch bis zur Pressekonferenz, griff er diesmal gar zweimal zum Hörer: Der Präsident wünschte Tschertschessow vor dem Spiel Glück und gratulierte gleich danach.

Für den russischen Fußball könnte der Einzug in die Runde der acht Besten zur „Stunde Null“ werden. „Die Chance, sich vom Nationalsport Eishockey zu emanzipieren, war vielleicht noch nie so groß“, meint etwa der Sportkommentator Wladimir Rausch. Immer noch tut sich der Fußball schwer in einem Land, dessen Fläche wegen des Klimas zu weiten Teilen unbespielbar ist. Und trotz WM: Es fehlt an nachhaltiger Unterstützung. Rund alle zwei Monate zeigt sich Putin in Eishockeymontur. Aber in kurzer Fußballer-Hose? Unvorstellbar.

