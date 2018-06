Ewiger Geheimtipp

Anzeige

Sotschi.Glanzvolle Ansammlung an Millionenstars? Mit diesem Attribut will sich der ewige Geheimfavorit Belgien endgültig nicht mehr zufriedengeben. Die goldene Generation um Kapitän Eden Hazard und Superstar Kevin De Bruyne ist so viel wert wie kaum eine andere Mannschaft bei der Fußball-WM, muss beim größten Turnier der Welt aber auch endlich wie ein Gewinner auftreten. Dafür streben die Belgier nach einer Mischung aus dem Besten des Weltfußballs: Das Talentlevel der Brasilianer und das feine Spielkonzept des spanischen Trainers Roberto Martínez haben die Roten Teufel bereits. Jetzt fehlt nur noch die passende Mentalität für die ganz großen Momente.

„Wir haben das Talent, klar, aber ein Team wie Deutschland hat immer den Glauben. Wenn man mit ehemaligen deutschen Spielern spricht, sagen sie immer, dass sie nie einen Zweifel hatten zu gewinnen“, sagte Martínez vor dem Turnierstart gegen Debütant Panama am heutigen Montag (17 Uhr/ARD) in Sotschi. Zwar haben die Belgier seit über 650 Tagen nicht verloren und sind eines der spielstärksten Teams der Welt, jedoch sind sie den Beweis von herausragender Klasse in den entscheidenden Momenten noch schuldig geblieben.

Panamas „alte Herren“

Die Vorrunde wird nur sehr begrenzt darüber Auskunft geben, ob aus den Schönspielern schon ein Titelteam geworden ist. Panama und Tunesien sind Pflichtaufgaben, gegen Rivale England dürfte es nur noch um den Gruppensieg gehen. „Unsere große Herausforderung wird es sein, ein Winning Team zu werden. Das wird nur funktionieren, wenn wir die drei Gruppenspiele dazu nutzen, stärker zu werden“, sagte Martínez.